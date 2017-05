Sobre JBS no câmbio, BC diz não comentar casos específicos de regulados

O Banco Central afirmou nesta quinta-feira, 18, que "não comenta casos específicos que podem envolver regulados". O comentário, enviado a jornalistas, surge após questionamentos à instituição a respeito de comentários de que, na quarta-feira, antes de estourar o escândalo da delação da JBS, a empresa teria atuado fortemente no mercado de câmbio, contra o real.



O BC ressaltou ainda que, "no âmbito de suas competências legais, o Banco Central apura informações recebidas de várias fontes, com vistas a eventual abertura de processo punitivo".