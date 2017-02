Sob protestos, Doria limpa estátua na praça da República, no centro de SP

O prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) iniciou sob protestos a limpeza da estátua de Cesário Mota, na praça da República (região central), na manhã deste sábado (11).

A ação faz parte do Cidade Linda, programa de zeladoria urbana da prefeitura. Esta é a sétima operação de limpeza da qual o prefeito participa.

Vestido de gari, Doria chegou ao local às 6h59 e começou a cumprimentar as pessoas e tirar fotos. Um cantor tocava MPB no coreto.

Em seguida, o prefeito colocou um avental e equipamentos de segurança para lavar a estátua. Ele estava acompanhado do vice-prefeito Bruno Covas e do secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente Gilberto Natalini. Eles também estavam vestidos com uniforme de gari, mas apenas Doria lavou a estátua.

A ação foi acompanhada de perto por guias de turismo, que seguravam faixas com dizeres como "Cidade boa para turista tem que ser boa para o morador".

Manifestantes gritavam "Parque Augusta sem prédios" enquanto Doria falava com a imprensa. Ao ouvir os gritos, o prefeito aumentou o tom de voz. Um segurança tentou intimidar o manifestante falando alto.

"Quero convidar a população a fazer o mesmo, limpar a frente de sua casa, escritório, e contribuir com a sua família para melhorar o ambiente da cidade", disse Doria.

Após lavar apenas uma estátua, Doria deixou o local para participar da 4ª reunião do secretariado e presidentes de empresas públicas municipais.