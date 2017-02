Sisepe deve entrar com recurso de pedido de impeachment de Marcelo Miranda

“Foi um despacho feito na calada da noite”, disse o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos (Sisepe), Cleiton Pinheiro, que protocolou o pedido de impeachment do governador Marcelo Miranda, sobre o arquivamento do processo. O pedido foi arquivado ontem pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Osires Damaso (PSC).

Segundo Cleiton, ele não recebeu da casa de leis a informação do arquivamento, mas recebeu uma fotografia do despacho. “Não existe uma fundamentação no pedido de despacho. Não tem uma fundamentação no regimento, na constituição ou na lei do impeachment para apontar qual é o erro de formalidade que o presidente afirma ter o pedido”, comentou.

O presidente do Sisepe, informou ele irá analisar o regimento da AL para ver a possibilidade de recurso para desarquivar o pedido. “Porque não houve a formação de uma comissão especial como pede o regimento da casa, que analisaria a validade do impeachment”, disse. Caso não seja possível o recurso, Cleiton deixou claro que protocolará novamente o pedido.

Despacho

No despacho, Damaso coloca que “encontrou vícios formais na apresentação do pedido, mais especificamente a ausência de documentos necessários o seu recebimento, em especial a certidão que comprove a irregularidade eleitoral do proponente, o que inviabiliza o acolhimento do pedido para regular a tramitação”.

Sobre as denúncias, o despacho diz que em várias deles “configurariam em crimes cuja competência de investigação seriam do Ministério Público e de análise do judiciário, sendo certo que não verifico nos autos do pedido qualquer investigação sobre esse tema bem como nenhum procedimento junto aos órgãos judiciais”, diz o documento.

Devido a motivo, para o presidente Damaso, o pedido de impedimento não atenderia os requisitos formais e materiais de competência da Assembleia Legislativa.