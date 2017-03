Sindipúblico pretende recorrer ao MP e à Justiça contra nova lei

O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Goiás (Sindipúblico) informou que vai protocolar pedido no Ministério Público de Goiás de derrubada da nova lei que recria cargos comissionados. A entidade também articula ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, justificando que há vício de iniciativa.O presidente do Sindipúblico, Thiago Vilar, critic...