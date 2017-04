Setor de propina da Odebrecht foi alvo de roubo interno

Em sua delação, o empresário e ex-executivo Marcelo Odebrecht além de revelar sobre os valores pagos a políticos e até mesmo a grupos guerrilheiros, contou que dentro do Departamento de Operações Estruturadas, mais conhecido como ‘setor de propina’, houve roubo interno. No entanto, Marcelo não contou qual foi o valor. Durante nove anos o setor movimentou cerca de R$ 3 bilhões de dólares.

“Tanto é assim que a gente foi descobrir agora quanto de roubo interno que havia. Por quê? Porque, se esse tipo de controle existisse por alguém, nós teríamos discutido a quantidade de desvio interno que houve. Ou seja, as pessoas que faziam desvio interno se beneficiavam justamente do fato de que não havia nenhum tipo de controle”, disse Marcelo Odebrecht em seu depoimento aos procuradores, conforme revelado pelo “Fantástico”.

Ainda em sua fala, o empresário explicou que o setor de propina possuía outra função além do repasse de dinheiro aos políticos e agentes. O dinheiro do departamento servia também para resolver problemas no exterior. A intenção era ter dinheiro rápido caso a construtora precisasse sem interferir na contabilidade oficial.