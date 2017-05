Servidores protestam no Rio

Sob protestos dos servidores do lado de fora da Assembleia Legislativa, o governo do Rio de Janeiro conseguiu aprovar ontem, sem dificuldade, o projeto que eleva de 11% para 14% do salário bruto a contribuição previdenciária dos funcionários públicos estaduais. A medida deve aliviar o caixa do governo, que estendeu o estado de calamidade financeira até 2018.Para a S...