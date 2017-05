Servidores gastaram mais com viagens do que os próprios deputados

O POPULAR mostrou em janeiro que a Assembleia Legislativa teve mais despesas de viagens com comissionados e efetivos do que com os deputados estaduais nos últimos dois anos. Levantamento feito no Portal da Transparência da Casa mostrou que, passada a metade da atual legislatura, os gastos com passagens e diárias chegaram a R$ 1,45 milhão, sendo que quase 65% desse va...