Serviço público: Comissionados à espera de decreto

Em clima tenso de trabalho, comissionados aguardam lista do governo estadual para saber quem fica e quem sai. No final do ano, foi publicado decreto que exonerou pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, à exceção do primeiro escalão, o que representa cerca de 5,5 mil pessoas. Desses, 1.335 serão cortados. Essa é uma das medidas do ...