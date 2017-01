Senhas do governo são divulgadas por engano no Twitter do Palácio do Planalto

Nesta terça-feira (10) o Palácio do Planalto cometeu uma gafe no Twitter. Por engano, todas as senhas das redes sociais do Portal Brasil e do próprio Palácio do Planalto foram publicadas. A Secretaria de Imprensa da Presidência confirmou o erro, informou que a publicação já foi apagada e as senhas trocadas.

O link anexado ao tweet chamava o leitor para ler mais a respeito do assunto abordado, porém, ao clicar, o internauta era direcionado a um documento do Google Drive com todas as senhas que dão acesso as redes sociais dos portais representantes do Governo Federal.

O Palácio do Planalto negou a possibilidade de as contas terem sido hackeadas. Ainda de acordo com a assessoria, o deslize partiu da equipe de Contas Digitais, mas os detalhes de como aconteceu não foram revelados.