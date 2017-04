Senadora Kátia Abreu (PMDB) e seu marido, Moisés Pinto Gomes, teriam recebido R$ 500 mil em campanha

Quatro delatores da Odebrecht afirmaram, em delação premiada, que a empreiteira fez repasses de R$ 500 mil para a campanha ao Senado de Kátia Abreu (PMDB), representante do Tocantins, por meio de caixa dois. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (11) pelo jornal O Estado de S. Paulo. A edição diz ter tido acesso a despachos do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), assinados eletronicamente no dia 4 de abril.

Segundo a reportagem, a peemedebista era registrada no ‘Departamento de Propinas’ da construtora com o codinome ‘Machado’, e as negociações foram intermediadas pelo marido da ex-ministra da Agricultura, Moisés Pinto Gomes – que foi assessor de Kátia no Ministério.

Os depoimentos de Cláudio Melo Filho, José de Carvalho Filho, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Mário Amaro da Silveira, da Odebrecht, embasaram pedido de inquérito da Procuradoria-Geral da República, autorizado pelo ministro relator da Lava Jato, Edson Fachin, para investigar a senadora peemedebista e o marido.

À reportagem do POPULAR, a assessoria de imprensa enviou uma nota em resposta à autorização de abertura de inquérito para investigação. “Lamentavelmente, por desconhecer o conteúdo da decisão, não tenho, neste momento, elementos suficientes que me permitam rebater as supostas acusações feitas contra mim e o meu marido, mas afirmo categoricamente que, em toda a minha vida pública, nunca participei de corrupção e nunca aceitei participar de qualquer movimento de grupos fora da lei”, diz.

A senadora afirma que estará à disposição “para prestar todos os esclarecimentos necessários de maneira a eliminar qualquer dúvida sobre a nossa conduta”.