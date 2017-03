Senador vira réu por propina em doação legal

O senador Valdir Raupp (PMDB-RO) virou réu ontem no Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os ministros da Segunda Turma do STF entenderam que a acusação de pagamento de propina travestido de doação eleitoral deveria ser recebida. Raupp foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em setembro. De acordo com a inve...