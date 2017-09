Senador Ronaldo Caiado é o entrevistado desta segunda do ‘De Frente com Jarbas’

O senador Ronaldo Caiado, presidente do DEM em Goiás, será o entrevistado no programa “De Frente com Jarbas”, na redação do POPULAR às 14 horas, nesta segunda-feira (4). A conversa será transmitida ao vivo na página do jornal no Facebook.

O atual cenário político, as reformas em tramitação e os bastidores das eleições de 2018 serão alguns dos assuntos abordados na entrevista.

As perguntas, dúvidas ou sugestões podem ser deixadas no espaço para comentários e elas serão repassadas ao senador Ronaldo Caiado.