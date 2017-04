Senado quer acabar com feriados entre terça e sexta

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte, do Senado, vai discutir nesta terça-feira (18), um projeto de lei que barra feriados entre terça e sexta-feira. Segundo a proposta, do senador Dário Berger (PMDB-SC), sempre que um feriado cair entre terça e sexta-feira deverá ser antecipado para segunda.

Na justificativa da proposta, o senador destaca o argumento econômico. "O objetivo central dessa singela proposição é minimizar os danos ao funcionamento das empresas, ao emprego dos trabalhadores e à arrecadação dos Governos de todos os níveis da federação, causados pelo excessivo número de feriados", diz o texto.

Segundo o senador, "é quase uma tradição de nosso povo estender esses feriados, o que acaba por comprometer o trabalho nos dias úteis que se lhes seguem". A proposta não se aplica a datas simbólicas como 1º de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro e 12 de outubro. Também não seriam modificados os feriados de Natal, carnaval, Corpus Christi e Sexta-feira Santa.

Se aprovada a proposta, a medida também não valerá para os feriados que caírem aos sábados e domingos.

Confira os próximos feriados nacionais e pontos facultativos de 2017:

21 de abril (sexta), Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio (segunda), Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

15 de junho (quinta), Corpus Christi (ponto facultativo);

7 de setembro (quinta), Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro (quinta), Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro (sábado), Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro (quinta), Finados (feriado nacional);

15 de novembro (quarta), Proclamação da República (feriado nacional);

25 de dezembro (segunda), Natal (feriado nacional)