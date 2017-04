Sem reforma, eleição será “distorcida”, diz Mendes

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, disse ontem que o Brasil corre o risco de ter uma eleição “muito distorcida” em 2018 se não aprovar uma mudança em seu sistema eleitoral. “Vamos para a eleição de 2018, que é uma eleição grande, sem modelo específico, só com doação das pessoas físicas - em que não há tradição no Brasil, e muito provavelmente vamos ...