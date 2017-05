Sem acordo, líder não devolve projeto e PEC empaca na Assembleia

O líder do governo na Assembleia Legislativa de Goiás, deputado estadual Francisco Oliveira (PSDB), não devolveu ontem a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que limita os gastos do governo e, com isso, impediu mais uma vez que o projeto fosse colocado em discussão na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ). Oliveira alegou que o feriado impossibilitou q...