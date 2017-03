Seis nomes disputam vaga

A declaração de apoio do governador Marconi Perillo (PSDB) ao projeto de reeleição do senador Wilder Morais (PP) acontece em um contexto onde pelo menos outros seis nomes da base governista colocam seus nomes para uma das duas vagas para disputar uma cadeira no Senado nas eleições do ano que vem. Além do próprio tucano, que tem o nome garantido caso não consiga viabi...