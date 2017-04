Secretarias são criadas por deputado

A criação de duas secretarias extraordinárias no governo estadual ocorreu, mais uma vez, por iniciativa parlamentar em vez de projeto de lei enviado pelo Executivo. O voto em separado do deputado estadual Francisco Oliveira (PSDB), líder do Governo na Casa, foi feito em relação a projeto que chegou ao Legislativo em novembro passado e tratava da criação de 23 funções c...