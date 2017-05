Secretaria de Segurança do Paraná diz que 7 mil pessoas chegaram a Curitiba

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná estimou que chegaram a Curitiba, para acompanhar o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 7 mil pessoas em 130 ônibus. A pasta não informou o número dos manifestantes presente nos atos. De acordo com organizadores do ato pró-Lula, 20 mil estão reunidos em apoio ao ex-presidente.



Na manifestação favorável ao petista, estão presentes os senadores Lindbergh Farias, Vanessa Grazziotin e Gleisi Hoffman, os deputados federais José Guimarães, Paulo Rocha, Benedita da Silva e Paulo Pimenta e os governadores Tião Viana (AC) e Wellington Dias (PI).



A previsão para a tarde desta quarta-feira, 10, é de que os políticos se alternem em discursos, que serão acompanhados de manifestações culturais e shows. O depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro deve ocorrer às 14h.