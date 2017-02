Secretário refuta rebelião na base

A derrubada do veto do prefeito Iris Rezende (PMDB) por 26 vereadores, inclusive peemedebistas e de partidos que supostamente farão parte da base do prefeito, não foi vista como um recado da Câmara ao prefeito, que até hoje não indicou seu líder. Segundo o secretário de Governo, Samuel Almeida, a rejeição demonstra apenas a liderança do vereador Anselmo Pereira (PSDB), a...