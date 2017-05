Secretário de Valparaíso de Goiás é acusado de nepotismo por contratar filho sem licitação

O secretário de Desenvolvimento e Infraestrutura Urbana de Valparaíso de Goiás, Antônio Reis da Silva Filho, está sendo acusado pelo Ministério Público do Estado (MP-GO) de nepotismo. Uma ação contra ele foi proposta nesta quinta-feira (25).

A acusação foi feita pela promotora de Justiça Oriane Graciani de Souza, que está movendo uma ação civil responsabilizando Antônio pelo crime de improbidade administrativa e pedindo seu afastamento do cargo. De acordo com a ação, o secretário contratou de forma direta, sem licitação, seu filho, Eduardo Gomes da Silva, que é engenheiro.

Segundo Oriane, no início do ano, ela orientou todos os agentes públicos do município, no Entorno do Distrito Federal, sobre a ilegalidade da prática de nepotismo. O secretário foi um dos que recebeu a recomendação do MP-GO, mas, ainda assim, não rescindiu o contrato com o filho.

Após pedir à Secretaria de Finanças de Valparaíso de Goiás os comprovantes de pagamento realizados por Antônio ao filho, a promotora confirmou a prática de nepotismo. Os papéis do contrato estabelecido entre os dois, que deveriam ser encaminhados ao MP-GO, não chegaram, o que, segundo Oriane, caracteriza omissão quanto ao prazo de prestação de serviço por parte da administração da cidade.

O prefeito de Valparaíso de Goiás, Pábio Mossoró (PSDB), recebeu uma recomendação para rescindir o contrato e determinar que o valor pago na prática de nepotismo entre seu secretário e o filho seja devolvido aos cofres públicos. De acordo com o MP-GO, Mossoró proibiu a continuidade do vínculo, fez o requerimento da devolução do dinheiro, porém nem a rescisão do contrato, nem o comprovante de pagamento foram apresentados ainda.