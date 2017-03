‘Se concurso foi contaminado por essa fraude é claro que tem que ser anulado’, afirma Marconi

O governador Marconi Perillo comentou sobre o possível cancelamento do concurso para delegado substituto em Goiás, durante a abertura do 3º Meeting da Instituições de Assistência aos Servidores Públicos, na capital, na manhã desta terça-feira (14).

Segundo Marconi, o assunto será examinado tecnicamente por quem está organizando o certame e caso seja comprovada fraude o mesmo deve ser anulado. ‘Essa questão de se anular ou não o concurso vai depender das analises técnicas se ele foi contaminado por essa fraude é claro que tem que ser anulado imediatamente’, concluiu.

O governador também aproveitou a situação para elogiar o trabalho desenvolvido pela Polícia Civil no Estado. ‘Os cumprimentos do governador a nossa polícia, foi a nossa polícia, os nossos delegados, os nossos agentes que conseguiram desbaratar essa quadrilha que estava tentando fraudar um concurso sério para delegado de polícia’, disse Marconi.

O ex-vereador de Palmeiras e filho do procurador da Justiça Nilo Mendes Guimarães, Magno Marra Mendes, o ex-assessor do deputado federal, Jovair Arantes, e médico Antônio Carlos da Silva Francisco, Armando Colodeto Júnior, Suzane Fonseca dos Santos e Fábio Alves de Oliveira foram presos suspeitos de fraudar o concurso para delegado substituto da Polícia Civil em Goiás.

As prisões ocorreram na tarde desse domingo (12), após a aplicação da segunda fase do certame. Os candidatos pagavam de R$120 mil a R$ 395 mil por uma vaga.

Em razão das investigações a respeito da fraude no concurso para delegado de Polícia substituto, a Polícia Civil (PC) e a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan) decidiram, na tarde desta segunda-feira (13), suspender o processo seletivo temporariamente.

De acordo com o delegado geral da PC Álvaro Cássio dos Santos as próximas fases do concurso "estão suspensas até deliberações da Segplan". A possível anulação depende desses pareceres. Caso venha a ser cancelado, os inscritos receberão o dinheiro da matrícula de volta.