Saneamento: Vídeos mostram interesse da Odebrecht no Entorno do DF

Apontada como “maior projeto de saneamento do Brasil”, a concessão de serviços de esgoto nos municípios goianos do Entorno do Distrito Federal era o grande interesse do grupo Odebrecht em Goiás nas negociações de doações ilegais a campanhas políticas do governador Marconi Perillo (PSDB) e do senador cassado Demóstenes Torres (sem partido), afirmam ex-executivos da empresa. Víd...