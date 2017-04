Sônia Santillo deixa legado na área social

A ex-primeira-dama Sônia Célia Santillo, falecida na madrugada de segunda-feira (24), em decorrência de complicações de uma pneumonia, ajudou a escrever um dos capítulos mais dramáticos da história de Goiás - o enterro das vítimas do acidente do Césio-137 Leide das Neves e Maria Gabriela. Os corpos em caixões revestidos de chumbo chegaram a Goiânia em aviões do exército s...