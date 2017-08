Ronaldo Caiado aparece como terceiro político com mais interações no Facebook

O senador Ronaldo Caiado (DEM) foi apontado como o terceiro político com mais interações no Facebook, em três anos e meio. Os dados foram confirmados a partir de uma pesquisa feita pela Ibope Inteligência e divulgada no jornal Estadão, nesta segunda-feira (21).

Segundo o político goiano, desde a sua última campanha, as redes sociais assumiram papel importante no seu trabalho. "Desde a campanha que me comprometi a utilizar as redes sociais como ferramenta da prestação de contas do mandato e de interação com o eleitorado. Tenho feito isso, o que tem me ajudado bastante a buscar uma sintonia maior com a população. Ter redes sociais hoje para um político é uma obrigação. Um aprimoramento do ambiente democrático", comentou Caiado.

Desde o ano de 2014, os números de interações do senador só ficaram atrás do ex-presidente Lula (PT) e do deputado federal, Jair Bolsonaro (PEN-RJ). Ronaldo Caiado registrou um total de 62,4 milhões de interações com usuários.