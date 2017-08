Rodrigo Maia sugere o nome do pai para o governo do Rio

"César Maia fica aí com muita humildade", iniciou o filho, Rodrigo, presidente da Câmara e principal estrela do encontro partidário do DEM do Rio de Janeiro na última sexta-feira, ao sugerir o nome do pai para governador. "Mas quando explodiu a crise do presidente Michel Temer, quem controlou a vontade de alguns do Democratas de sair do governo e, consequentemente ajudou a decisão do PSDB de não sair do governo foi o César Maia", completou, para uma plateia de deputados e vereadores do partido.



No canto da ampla sala da sede DEM, bem mais cheia que nos anos anteriores por causa do poder de atração que o partido passou a exercer após a eleição de um dos seus filiados à chefia do Poder Legislativo, o vereador de 72 anos, ex-prefeito do Rio e "padrinho" de dezenas de políticos do Estado, não mexia um músculo.



"A quilômetros de Brasília, César Maia participou ativamente desse momento, aconselhando, construindo cenários futuros e a importância de a gente entender também que cada coisa tem seu tempo para acontecer", prosseguiu o filho.



Em seu discurso, Rodrigo indicou o tipo de conselho que recebeu em julho passado, logo após a revelação da informação de que o empresário Joesley Batista havia gravado o presidente Michel Temer em conversa comprometedora. "Cada um precisa ter, primeiro, a sua posição pessoal, de caráter e lealdade, clara e, mais do que isso, responsabilidade com o Brasil", disse.



"Qualquer movimento nosso que fosse para assumir a Presidência do Brasil, inviabilizando qualquer votação da reforma, estaria atendendo à nossa vontade pessoal e partidária e levando o Brasil para uma situação muito ruim." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.



