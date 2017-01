Rodrigo Maia e Aécio Neves se reúnem em Belo Horizonte

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reuniu com o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (PSDB-MG), em Belo Horizonte na tarde desta terça (24).

Maia, que articula apoios para sua reeleição ao cargo, chegou acompanhado dos deputados federais do PMDB, Leonardo Quintão (MG) e Mauro Lopes (MG).

Deputados e lideranças do PSDB, DEM e PP também acompanharam o encontro.

Entre os políticos presentes estavam o senador Anastasia (PSDB-MG), o ex-governador de Minas Gerais Alberto Pinto Coelho (PP) e o presidente do PSDB do Estado, deputado federal Domingos Sávio (MG).

Nesta semana, Maia recebeu o apoio do PSB e do PSD, confirmando seu favoritismo para eleição no próximo dia 2.

A Justiça ainda derrubou uma liminar que impedia sua reeleição. A candidatura de Maia está envolvida em um imbróglio judicial já que a Constituição veta reeleição do presidente da Câmara na mesma legislatura.

Maia entende, porém, que como foi eleito para um mandato tampão após a renúncia de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), a regra não se aplica a ele.

Febre Amarela

Também nesta terça, Aécio se reuniu com o prefeito de Ladainha (MG), Walid Oliveira.

A cidade é uma das mais afetadas pelo surto de febre amarela no Estado.