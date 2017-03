Rodrigo Maia aplaude vídeo que chama Temer de 'golpista'

Enquanto o plenário da Câmara tentava votar o projeto que regulamenta a terceirização no País, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM), se ausentou por alguns minutos para participar de um evento comemorativo aos 95 anos do PCdoB. Em posição central na mesa dos trabalhos, Maia assistiu a um vídeo do partido chamando o presidente Michel Temer de "golpista", "ilegítimo" e pedindo o "Fora Temer". Sem constrangimento, Maia aplaudiu a peça veiculada ontem no rádio e na TV pelo partido.



Questionado pelos jornalistas, Maia riu da gafe e admitiu que não tinha se dado conta do conteúdo do vídeo. "Tinha (no vídeo golpista e Fora Temer)? Não vi", afirmou.



Em seu discurso, Maia lembrou que sua origem política foi de esquerda, que na juventude empunhou a bandeira do PCdoB em campanhas eleitorais e destacou que sua família foi exilada. Maia nasceu no Chile durante o exílio da família.



O deputado apontou também a parceria com a bancada do PCdoB na Câmara, que apoiou sua reeleição, e observou que se aproximou da sigla durante a gestão do ex-presidente da Casa, Aldo Rebelo (PCdoB-SP). "Desde ali tenho a honra de estar muito próximo dos deputados do PCdoB", declarou.