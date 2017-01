Roberto do Órion toma posse como prefeito de Anápolis

“Essa é minha última menção a campanha de 2016. A partir de agora não existem mais eleitores e eleitos, adversários ou aliados, vencedores ou perdedores. Tenho a clara convicção que assumo uma cidade única e que trabalho em função de todos com o objetivo maior de integrar uma gestão capaz de diminuir as diferenças e preparar a nossa Anápolis rumo ao futuro”.

Em seu primeiro pronunciamento como prefeito de Anápolis, Roberto Naves e Siqueira (PTB), o Roberto do Órion, convocou a união, depois de uma campanha dura, especialmente no segundo turno. Inclusive, essa foi a tônica da maioria dos discursos durante a cerimônia de posse do executivo e legislativo no Teatro Municipal de Anápolis.

Secretários

Os secretários de governo do Roberto Naves (PTB), tomarão posse hoje à noite, numa cerimônia separada. Três pastas de peso, as Secretarias da Saúde, Educação e Fazenda ficaram com nomes do próprio partido e que, inclusive, fizeram parte da gestão anterior. São eles, Luzia Cordeiro, Alex Martins e Geraldo Lino, respectivamente. Para o Governo, assume o vice-prefeito, Márcio Cândido (PSD).

. Chefe de Gabinete é Gerson Santana (PRB). Erivélson Borges (PSDB) assume a Secretaria de Cultura. Desenvolvimento Social está nas mãos de Nair Melo. A pasta de esportes é de Victor Emanuel Ribeiro (PV), meio ambiente de Daniel Fortes. Quem assume a Secretaria de Planejamento é Igo Santos do Nascimento e Vander Lúcio Barbosa e Silva vai para o de Desenvolvimento Econômico. Secretaria de Obras: Vinícius Alves. Em chapa única, o presidente da câmara é o vereador Amilton Filho (SD) e Thais da Aspaan (PSL).