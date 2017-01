“Rezem um milagre”, diz filho de Zavascki após confirmar que pai estava em avião que caiu

A família do ministro Teori Zavaski confirmou que o magistrado estava no avião que caiu na tarde desta quinta-feira (19) no mar na Costa Verde do Rio de Janeiro. De acordo com o blogueiro carioca, Noblat.

A Infraero informou que o avião prefixo PR-SOM, modelo Hawker Beechcraft King Air C90 decolou às 13h01 de São Paulo (SP) com destino a Paraty e despencou a 2 km de distância da cabeceira da pista. De acordo com informações da FAB (Força Aérea Brasileira), quatro pessoas estavam a bordo.

Segundo informações de abril de 2016 disponíveis no Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave pertence ao hotel Emiliano. Procurados, a assessoria de imprensa do hotel não tinham informações sobre o acidente.

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal confirmou que o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato na corte, estava na lista de passageiros.