Reunião de vereadores referente ao pagamento de quinquênio na Comurg é adiada

Foi adiada para quinta-feira (23) a reunião marcada pelo presidente da Companhia Municipal de Urbanização (Comurg), Denes Pereira, com os vereadores para esclarecer sobre o pagamento de superquinquênios a alguns servidores.

De acordo com a denúncia do vereador Elias Vaz, a companhia gasta R$420 mil/mês com quinquênios de apenas 40 servidores.

O encontro foi remarcado em razão de boatos que estão circulando entre funcionários beneficiados e também membros do Seacons, o sindicato que representa a categoria, afirmando que seria o fim do pagamento e que poderia resultar em uma manifestação na sede da Comurg.

Elias Vaz ressalta que os vereadores não estão contra pagar o quinquênio, “somos contra calcular o benefício sobre penduricalhos, que acabam multiplicando o quinquênio por até seis vezes, fazendo servidor ganhar R$24 mil por mês só de quinquênio”.

Levantamento

Elias Vaz identificou os 40 maiores quinquênios da Comurg. O primeiro da lista é um servidor com salário base de R$4.294,90 e quinquênio acumulado de R$24.102,16. Em segundo lugar, aparece o ex-presidente da Companhia, Ormando José Pires Júnior, com cargo de auxiliar operacional, vencimento de R$2.394 e benefício de R$21.690, quase 10 vezes o valor do salário base.

Todos os servidores que constam no levantamento elaborado pelo vereador recebem no mínimo quinquênio relativo ao dobro do salário, mas muitos ultrapassam bastante essa margem.