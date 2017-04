Renan vai e volta, diz Temer

O presidente Michel Temer reagiu às críticas do senador Renan Calheiros (PMDB-AL) e disse que não pode brigar com quem “não é presidente da República”. Temer, que ainda não havia se manifestado sobre os ataques de Renan, afirmou ontem compreender a posição do atual líder do PMDB diante das dificuldades que ele enfrenta e disse que o senador sempre atuou em um movimen...