Renan desacelera tramitação

A articulação do líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), fez o governo recuar e aceitar uma tramitação mais lenta para a reforma trabalhista. O vice-presidente da Casa, Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), propôs um acordo à oposição, ontem, para que a proposta também passe pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) - além da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e de Ass...