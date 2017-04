Relator apresenta parecer com regras gerais sobre táxis e aplicativos

O deputado Daniel Coelho (PSDB-PE) terminou de apresentar seu parecer ao Projeto de Lei 5587/16, sobre a regulamentação de serviços de transporte individual privado por meio de aplicativos. O texto é de autoria do deputado Carlos Zarattini (PT-SP) e outros.

O relator apresentou um substitutivo remetendo os detalhes da regulamentação aos municípios e ao Distrito Federal, que devem seguir algumas diretrizes, tais como:

- cobrança de tributos municipais pelo serviços;

- contratação de seguro de acidentes pessoais a passageiros e do DPVAT para o veículo;

- inscrição do motorista no INSS como contribuinte individual;

- motorista deve ter carteira categoria B ou superior com informação de que exerce atividade remunerada;

- o motorista precisa ser cadastrado na empresa que gerencia o aplicativo;

- o certificado de registro do veículo deve ser emitido no município ou na área metropolitana.

Sem isso, o transporte será considerado ilegal.No momento, os deputados debatem a matéria.

Entenda

A proposta original (PL 5587/16), apresentada pelo deputado Carlos Zarattini (PT-SP), determinava que qualquer serviço de transporte individual de passageiros fosse oferecido apenas por meio de veículos que tivessem a caixa luminosa externa com a palavra “táxi” e possuíssem taxímetro. Na prática, a proposta poderia inviabilizar serviços como o Uber e outros aplicativos.

Um acordo está sendo construído para que o Plenário analise apenas a inserção da previsão dos aplicativos na legislação sobre mobilidade urbana e também deixar claro que a competência para regulamentação será dos municípios.