Reforma da Previdência vira desafio

Mesmo com regras mais brandas do que as propostas originalmente, o número de deputados contrários à reforma da Previdência ainda continua maior do que o de favoráveis. Levantamento feito pelo “O Estado de S. Paulo” na Câmara dos Deputados mostra que o governo Michel Temer ainda enfrenta resistência, incluindo de partidos da base aliada. O jornal ouviu até o fechamento dest...