Reforma da Previdência: Deputado admite alteração no plenário

O presidente da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), admitiu, ontem, que a proposta deverá passar por alterações quando for votada no plenário. Ele disse acreditar que a votação no plenário da Casa ocorrerá ainda em maio deste ano.“É possível que algum detalhe seja modificado no plenário. Se existir modificações são detalh...