Reação de outros Estados já é esperada

Se a política de incentivos fiscais já gera guerra entre os Estados, o CBC já aguarda a reação de entes com esse novo movimento comercial, sobretudo os das Regiões Sul e Sudeste. “Mas toda reação gera ambiente para negociação”, afirma Thiago Camargo. Neste ponto, acredita que poderão ser firmados acordos bilaterais com o consórcio e um outro Estado, no futuro, visando...