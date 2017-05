Questionado se será candidato à Presidência, Meirelles apenas sorri

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, não respondeu aos questionamentos de jornalistas quanto a uma eventual candidatura à Presidência da República, substituindo o atual presidente, Michel Temer, cujo mandato atravessa enorme instabilidade após a delação premiada de executivos da JBS.

"O senhor vai ser candidato a presidente, ministro?", questionaram jornalistas na chegada do goiano ao seminário "Financiamento e Garantias para a Infraestrutura", promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Construção de Base (Abdib) - Meirelles, no entanto, apenas sorriu, sem pronunciar nenhuma palavra.

Apesar de não falar com a imprensa na entrada do evento, a assessoria de imprensa do ministério da Fazenda informou que Meirelles irá atender jornalistas após sua participação no seminário.