'Quero deixar bem claro que não sou candidato a presidente', diz Doria em NY

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou na manhã desta segunda-feira, dia 15, em Nova York, que não deixará o cargo para disputar uma nova eleição no ano que vem. "Quero deixar claro a vocês que eu não sou candidato a presidente da República, não sou candidato a governador. Sou candidato a ser um bom prefeito da cidade, para isso fui eleito", disse o tucano



O prefeito também aproveitou para criticar a reeleição de cargos e defendeu um modelo de reforma política. "Sou contra a reeleição. Acho isso um mal ao Brasil. Defendo, se possível ano que vem, a reforma política para acabar com a reeleição, mandato de cinco anos e uma única eleição a cada cinco anos", disse.



Doria participou, nesta segunda-feira, de evento promovido pela Fundação Getulio Vargas na cidade norte-americana. A palestra foi transmitida, ao vivo, pelo Facebook do prefeito.