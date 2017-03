Quarto de hotel em Goiânia e imóvel em Anápolis de Cachoeira são pedidos em alienação pelo MPF

O Ministério Público Federal (MPF) pediu nesta sexta-feira (31) a alienação antecipada de dois imóveis adquiridos de maneira ilícita pelo contraventor Carlos Augusto Almeida Ramos, vulgo Carlinhos Cachoeira.

O órgão, por meio da Procuradoria Regional da República da 1ª Região (PRR1), entrou com recurso no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) para fazer a solicitação, que visa preservar o valor patrimonial dos bens. O Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás já havia indeferido o pedido anteriormente.

As irregularidades na compra dos dois imóveis foram descobertas por meio da Operação Monte Carlo. Os bens - um apartamento em um hotel de Goiânia e outro em um edifício de Anápolis - foram adquiridos por meio de lucros obtidos em práticas criminosas realizadas por Cachoeira. Conforme escrito nos autos do processo, os apartamentos estão no nome de Andréa Aprígio de Souza, ex-esposa do contraventor.

As apreensões foram feitas em razão dos indícios que apontavam que os imóveis teriam sido obtidos por meio de laranjas de Carlinhos Cachoeira, buscando ocultar a origem ilícita dos bens.

Com a alienação, a preservação dos bens ficaria por conta da União. O pedido do MPF destaca que, sem deteriorações ou depreciações decorrentes do mau uso, o valor material dos apartamentos seria mantido. A ação também evita que os acusados continuem na posse dos imóveis.