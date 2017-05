“Quando chegar o inquérito”, diz Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem que terá “muito prazer” em falar sobre o sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, que a Operação Lava Jato atribui a propriedade ao petista. Lula nega ser o dono do imóvel. O petista foi ouvido em ação penal sobre supostas propinas da OAS envolvendo o triplex 164-A no Guarujá (SP) e o armazenamento de bens do ...