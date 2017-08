PTB reafirma apoio ao governo estadual durante encontro em Anápolis

Base de apoio do governo na Assembleia Legislativa e na administração estadual, o PTB confirmou o apoio ao atual governo durante o 18º Encontro Estadual em Anápolis, neste sábado (19). O governador do Estado, Marconi Perillo (PSDB), participou do evento que discute a programação da legenda para o Estado e reafirmou o compromisso com o partido.

"O PTB está comigo desde a primeira hora. O deputado federal Jovair (Arantes, presidente estadual petebista) é meu amigo, sempre esteve comigo e o partido integra o governo", destacou.

No evento, também foi confirmada a filiação do ex-senador Demóstenes Torres na legenda. Perillo afirmou que a filiação somaria à força das lideranças do partido no Estado. "O PTB tem quadros importantíssimos, muitos prefeitos, prefeitos competentes, como é o caso do prefeito Roberto. Além disso, Demóstenes foi o senador que mais produziu no Congresso", disse o governador.

O atual vice-governador José Eliton (PSDB) esteve presente no encontro e ressaltou que a aliança fortalece o programa da gestão estadual.