PT e PMDB tentam se realinhar em Goiás

PT e PMDB juntos novamente em 2018. A aliança entre os dois partidos implodida no âmbito nacional durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) e que, em Goiânia, teve um final dramático, com a troca de farpas entre o ex-prefeito Paulo Garcia (PT) e Iris Rezende (PMDB) que vem do início do ano passado, voltou a ser discutida em Goiás. À frente...