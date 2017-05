PSDB-SP recua sobre rompimento com Temer, mas apoia FHC em indiretas

Após o governador Geraldo Alckmin (PSDB) declarar nesta segunda-feira, 22, que "não seria correto com o País" o PSDB deixar o governo federal, o diretório paulista do partido recuou e preferiu "não decidir" sobre rompimento com o presidente Michel Temer.



Há na base do PSDB uma forte pressão para que a cúpula deixe o governo e entregue os cargos do partido. Os diretórios do Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro já romperam com Temer. A crise foi o tema de uma reunião na noite de segunda-feira no diretório, que reuniu o principais quadros do partido. A expectativa era que os paulistas seguissem o mesmo caminho, mas o movimento foi barrado por Alckmin.



"Decidimos não decidir. Vamos esperar uma decisão do (diretório) nacional", disse o deputado estadual Pedro Tobias, presidente do braço paulista do PSDB.



Em consonância com o Palácio dos Bandeirantes, Tobias também declarou voto no ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em caso de eleição indireta e relatou que esse é o sentimento majoritário com o partido no estado. "Meu candidato em caso de eleições indiretas é o FHC. Há quase uma unanimidade no partido em São Paulo", disse.