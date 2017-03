Protestos têm crítica a políticos e baixa adesão

Os principais grupos que se mobilizaram em 2015 e no ano passado pelo impeachment da presidente cassada Dilma Rousseff e contra o PT voltaram ontem às ruas - a defesa da Lava Jato, o fim do foro privilegiado e a reforma política estavam na pauta -, mas viram o público diminuir não só na manifestação em São Paulo, como em outras grandes capitais do País.Em março de 2015, pr...