Protesto reúne manifestantes em Goiânia contra corrupção e a favor da renovação política

Com camisetas verdes e amarelas, bandeiras do Brasil, cartazes, faixas e bonecos do ex-presidente Lula vestido de presidiário, manifestantes estão reunidos para um protesto contra a corrupção, o foro privilegiado, a impunidade, alguns pontos da reforma política e a favor da renovação política.

Segundo os organizadores, cerca de 200 pessoas participam da manifestação, que começou na Praça Tamandaré, no Setor Oeste e deve terminar na sede da Polícia Federal, no Setor Bela Vista. A Polícia Militar informou que são 120 pessoas no protesto.

A manifestação segue de forma pacífica.