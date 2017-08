Protesto em Goiânia reúne poucas pessoas e dá volta na Tamandaré

Com a mesma pauta contra a corrupção, a impunidade e que pedia a renovação política, o protesto em Goiânia teve, segundo a organização, 200 participantes. Inicialmente, segundo os líderes do Vem Pra Rua, os manifestantes seguiriam em caminhada da Praça Tamandaré, no Setor Oeste, até a sede da Polícia Federal, no Setor Bela Vista, mas com a baixa adesão, a organizaçã...