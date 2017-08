Proposta no Senado quer destinar 2% da arrecadação das loterias para fundos estaduais de segurança

Um projeto de lei apresentado no Senado Federal na última sexta-feira (4) requer a destinação de 2% do valor bruto arrecadado pelas loterias para os fundos de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal.

De autoria do senador goiano Ronaldo Caiado, líder do Democratas na Casa, a medida é vista como uma forma de ampliar o financiamento das atividades de segurança pública, que é de responsabilidades das unidades federativas, mas que, atualmente, passam por uma crise financeira.

“As demais atividades, particular e especialmente as de responsabilidade dos governos estaduais e distrital, relacionadas à segurança pública têm sido comprometidas pela insuficiência de recursos, notadamente diante da atual crise financeira por que passa a grande maioria dos entes federativos”, afirma o parlamentar.

Caso a proposta seja aprovada, os valores arrecadados deverão ser repassados aos fundos de segurança até o 5° dia útil de cada mês.