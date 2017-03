Projetos polêmicos podem ser votados ainda sem líder

O secretário de Governo, Samuel Almeida, disse ao GIRO que e escolha do líder no Legislativo ainda não entrou na lista de prioridades do prefeito porque o Executivo ainda não encaminhou nenhum projeto para a Câmara. O que não é verdade, segundo Zander Fábio (PEN). Já está na Casa desde o dia 22 do mês passado o projeto do Executivo que pede autorização legislativa para a...