Projeto que barra aumento contínuo do IPTU em Goiânia é aprovado pela Comissão de Finanças da Câmara

Foi aprovado nesta quarta-feira (30) na Câmara Municipal de Goiânia o projeto que impede o aumento contínuo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) na capital.

A proposta, de autoria do vereador Elias Vaz (PSB), foi votada na Comissão de Finanças da Casa. O relator do projeto, Zander Fábio (PEN), emitiu parecer favorável à matéria. Oséias Varão (PSB) pediu vista, que foi negada por quatro votos contrários e dois a favor. Após a negativa, o presidente da Comissão, Clécio Alves (PMDB), colocou a pauta em votação. A matéria foi aprovada de forma unânime pelos vereadores Vinícius Cirqueira (PROS), Zander Fábio (PEN) e Elias Vaz (PSB), que permaneceram na reunião.

O projeto visa alterar o artigo 5° da Lei 9.704, de 4 de dezembro de 2015, que modificou a Planta de Valores Imobiliários e estabeleceu aumentos anuais de 5% a 15%, além da inflação, até que o imposto cobrado seja equiparado ao valor de venda dos imóveis.

Com a aplicação da regra, alguns contribuintes tiveram que pagar até 21% a mais de IPTU em 2017 e este número subirá anualmente. Parte dos imóveis de Goiânia sofrerá, em quatro anos, 75,23% de aumento real no imposto mais a inflação. O autor da proposta na Câmara, Elias Vaz (PSB), classifica a situação como "absurda". "O que queremos definir é que o aumento seja calculado apenas com base na inflação”, diz.

Na próxima terça-feira (5), após pedido de inclusão e inversão de pauta, o projeto passará para o plenário da Casa e será votado pela segunda e última vez.