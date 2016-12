A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia discutirá nesta quarta-feira (28) o projeto de Lei nº 269/2016, às oito horas da manhã, na sala de reunião das comissões.

A proposta trata da venda de áreas públicas para quitação de dívidas do Município com o Instituto de Previdência Social do Município (IPSM), e prevê a desafetação de áreas no Park Lozandes, Jardim Goiás, Moinho dos Ventos e Portal do Sol.